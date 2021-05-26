«Калашников» опубликовал видео испытаний нового секретного российского оружия

Концерн «Калашников» разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» видео испытаний нового российского оружия.

Свой ролик авторы назвали «Когда кадр важне дрона», видимо имея ввиду устройство, которое было сбито взрывной волной во время съёмок и уничтожено.

В комментариях к видео «Калашников» предложил пользователям угадать, какое именно оружие испытывалось. В СМИ стали высказываться предположения, что был продемонстрирован новый противотанковый ракетный комплекс (ПТРК).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что что успешно завершаются испытания зенитного ракетного комплекса С-500 и на очереди поставка этих систем в войска.