В США рассказали о сбитом над Канадой неопознанном объекте

Сбитый в небе над Канадой неопознанный объект оказался беспилотным, сообщает администрация Белого дома по итогам переговоров лидеров двух стран Джо Байдена и Джастина Трюдо.

Неопознанный воздушный объект обнаружен над Канадой

«По предосторожности и по рекомендации своих военных» президент Байден и премьер-министр Трюдо санкционировали нанесение удара по данному аппарату. Байден и Трюдо в ходе разговора указали на важность извлечения обломков сбитого неопознанного объекта, чтобы выяснить его назначение и страну происхождения.

Ранее Трюдо заявил, что военные самолеты Канады и США сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью страны. Цель успешно поразил американский истребитель F-22. Канадские военные извлекут и изучат обломки.

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