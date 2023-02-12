В США рассказали о сбитом над Канадой неопознанном объекте
Сбитый в небе над Канадой неопознанный объект оказался беспилотным, сообщает администрация Белого дома по итогам переговоров лидеров двух стран Джо Байдена и Джастина Трюдо.
«По предосторожности и по рекомендации своих военных» президент Байден и премьер-министр Трюдо санкционировали нанесение удара по данному аппарату. Байден и Трюдо в ходе разговора указали на важность извлечения обломков сбитого неопознанного объекта, чтобы выяснить его назначение и страну происхождения.
Ранее Трюдо заявил, что военные самолеты Канады и США сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью страны. Цель успешно поразил американский истребитель F-22. Канадские военные извлекут и изучат обломки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+12 845 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 258 / сут.
- В США рассказали о сбитом над Канадой неопознанном объекте
- ВОЗ: существует высокий риск распространения холеры в мире
- Число погибших после землетрясений в Турции превысило 24 тысячи
- «Реал» в пятый раз выиграл клубный чемпионат мира
- СМИ: Германия начнет на следующей неделе обучать украинских военных управлению Leopard 2
- В Канаде сбили неопознанный объект
- В США сообщили о скорой кульминации конфликта на Украине
- Зеленский пожаловался на бюрократию в НАТО
- Пушков напомнил Бербок об ошибках, которые нельзя исправить
- Неопознанный воздушный объект обнаружен над Канадой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru