В США рассказали о сбитом над Канадой неопознанном объекте

«По предосторожности и по рекомендации своих военных» президент Байден и премьер-министр Трюдо санкционировали нанесение удара по данному аппарату. Байден и Трюдо в ходе разговора указали на важность извлечения обломков сбитого неопознанного объекта, чтобы выяснить его назначение и страну происхождения.

Ранее Трюдо заявил, что военные самолеты Канады и США сбили неопознанный объект в небе над северо-западной частью страны. Цель успешно поразил американский истребитель F-22. Канадские военные извлекут и изучат обломки.

