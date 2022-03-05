В США рассказали о проблемах для антироссийской коалиции в ООН
Созданная и спонсируемая США антироссийская коалиция в ООН столкнулась с серьезными проблемами, считает эксперт по международной проблематике Тед Карпентер. Об этом он пишет своей статье для The National Interest.
Генассамблея ООН 2 марта приняла резолюцию, в которой требует от России остановить военную операцию на Украине и вывести свои войска. Документ поддержали представители 141 страны, 5 выступили против, 35 воздержались, напоминает телеканал «360».
Автор подчеркнул, что воздержалось большое количество стран, среди которых ключевые государства Южной и Восточной Азии. В частности, «отказались "умаслить" Соединенные Штаты и предпочли вместо этого воздержаться» Индия и Китай. Как пишет Карпентер, голосование ГА ООН свидетельствует о хрупкости антироссийской коалиции и становится для нее тревожным знаком.
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