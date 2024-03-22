В США рассказали о превосходстве российского ОПК над западными

По его словам, РФ построила динамичную оборонную промышленность, которая превосходит весь Североатлантический альянс и производит хорошее оружие. Эксперт также указал, что НАТО в последнее время расширяется и в будущем надеется усиливать армии входящих в его состав стран. При этом у России уже сейчас есть возможности сделать это, отметил Риттера.

Ранее стало известно, что российский завод приступил к массовому выпуску авиабомб ФАБ-3000, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

