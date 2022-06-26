В США рассказали о предстоящем крахе современного мира

Современный глобальный мир с экономическим центром в виде США рухнет, сообщил журналист Fox News Джесси Уотерс.

По его мнению, это произойдёт по экономическим причинам. Уотерс отметил, что во всем мине не будет хватать продуктов питания и энергоресурсов. Как отметил журналист, этот процесс уже начался - продовольственные кризисы возникли в Перу и на Шри-Ланке.

Репортер подчеркнул, что США долгое время были «мировым полицейским», а американский флот защищал судоходство. Однако теперь страна на это уже неспособна.

Ранее бывший президент США заявил, что страна за последние два года пришла в упадок и стали посмешищем для всего мира.

