В США рассказали о предстоящем крахе современного мира
Современный глобальный мир с экономическим центром в виде США рухнет, сообщил журналист Fox News Джесси Уотерс.
По его мнению, это произойдёт по экономическим причинам. Уотерс отметил, что во всем мине не будет хватать продуктов питания и энергоресурсов. Как отметил журналист, этот процесс уже начался - продовольственные кризисы возникли в Перу и на Шри-Ланке.
Репортер подчеркнул, что США долгое время были «мировым полицейским», а американский флот защищал судоходство. Однако теперь страна на это уже неспособна.
Ранее бывший президент США заявил, что страна за последние два года пришла в упадок и стали посмешищем для всего мира.
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