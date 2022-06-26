Трамп: США пришли в упадок

Среди основных проблем политик назвал рекордные показатели инфляции и цены на топливо, высокий уровень преступности, отсутствие свободы СМИ и потерю энергетической независимости.

Бывший глава Белого дома считает, что за последние два года страну перестали слушать и уважать.

Ранее Трамп заявил, что действующая администрация США не знает, как правильно взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным.

