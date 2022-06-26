Трамп: США пришли в упадок

США за последние два года пришли в упадок и стали посмешищем для всего мира, сообщил на митинге своих сторонников в штате Иллинойс бывший американский лидер Лональд Трамп.

Трамп обвинил Байдена в намерении разрушить средний класс

Среди основных проблем политик назвал рекордные показатели инфляции и цены на топливо, высокий уровень преступности, отсутствие свободы СМИ и потерю энергетической независимости.

Бывший глава Белого дома считает, что за последние два года страну перестали слушать и уважать.

Ранее Трамп заявил, что действующая администрация США не знает, как правильно взаимодействовать с президентом России Владимиром Путиным.

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