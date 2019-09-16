В США раскрыли недоверие граждан России и Китая друг к другу
Американские эксперты выяснили, что российские и китайские студенты не доверяют странам друг друга. Подробнее в материале НСН.
Поколения будущего в России и Китае не видят перспектив долгосрочного сотрудничества двух государств, приводит американская газета The Wall Street Journal результаты исследования Военной академии США.
«Поддерживают ли китайцы и россияне более глубокое сотрудничество двух стран против США? Наше исследование показывает, что будущие элиты обеих стран, по крайней мере, опасаются этого. В середине 2018 года в ведущих университетах Пекина и Москвы мы провели 21 фокус-группу среди студентов, в основном первых и последних курсов, а также нескольких аспирантов. Мы попросили каждого оценить Россию, Китай и США как "великие державы". Студенты выразили отсутствие интереса, двойственное отношение или опасения по поводу китайско-российского сотрудничества. Многие считали, что Китай и Россия не разделяют достаточных ценностей или интересов для совместной работы в долгосрочной перспективе. Мы также обнаружили, что большинство студентов в обеих странах видели много, что можно уважать или чем восхищаться в США», — цитирует спецкор НСН статью WSJ.
Так, например, опрос среди китайских студентов показал их скептическое отношение к идее того, что российская политическая система могла бы модернизовать экономику и «поддержать возвращение Москвы к статусу великой державы», пишет WSJ. Также китайские студенты были «не впечатлены культурой и обществом своего соседа, так как не видели в них источники значительной государственной силы».
«В отличие от своих коллег из Пекина, студенты в Москве часто критиковали свое правительство, выражая обеспокоенность по поводу будущего России. Этот пессимизм подчеркивает ухудшающуюся способность контролируемых государством СМИ нейтрализовать социальное осуждение Кремля и его политики, включая политику более тесных связей с Китаем. Для многих участников Китай представляется "таинственным" миром, который был несовместим с доминирующими направлениями российской культуры и самобытности», — передает спецкор НСН выдержки из статьи WSJ.
Издание отмечает, что некоторые российские студенты посчитали Китай ненадежным партнером, в частности из-за авторитарного режима. Еще одним поводом для беспокойства участников опроса в Москве стало то, что в союз с Китаем мог бы сделать Россию зависимой в политическом, стратегическом и экономическом плане. При этом исследование Военной академии США показало, что и китайцы, и россияне положительно отзывались об Америке.
«Студенты в Пекине определили США как динамичную, богатую и влиятельную страну, к уровню которой стремится Китай. Студенты чаще всего использовали следующие термины для описания Америки: свободная, разнообразная, развитая, сильная, продвинутая, культурная, международная, технология, индивидуализм и верховенство закона. <…> Большинство российских участников опроса не только признавали американское культурное и технологическое мастерство, но и уважали американскую политическую систему», — передает спецкор НСН выдержки из публикации американской газеты.
Автор статьи добавляет, что и в Китае, и в Москве участники исследования проявили не только уважение, но и зачастую восхищение Соединенными Штатами, хотя и критиковали внешнюю политику Вашингтона и внутренние проблемы страны. Для китайцев наибольший интерес вызвала культурная и экономическая сила США, а для россиян – американские политические ценности и институты, уточняет WSJ. В связи с этим автор материала пишет, что США не должны демонизировать Россию и Китай.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Четырёхдневка всё ближе. Готовится эксперимент по сокращению рабочей недели
- Российская подлодка запустила крылатую ракету в Тихом океане. Видео
- СМИ: Россия и Белоруссия готовятся к значительному объединению
- Новости за ночь: Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневке
- Названа причина смертельного пожара в Красноярске