В США раскрыли недоверие граждан России и Китая друг к другу

Так, например, опрос среди китайских студентов показал их скептическое отношение к идее того, что российская политическая система могла бы модернизовать экономику и «поддержать возвращение Москвы к статусу великой державы», пишет WSJ. Также китайские студенты были «не впечатлены культурой и обществом своего соседа, так как не видели в них источники значительной государственной силы».

«В отличие от своих коллег из Пекина, студенты в Москве часто критиковали свое правительство, выражая обеспокоенность по поводу будущего России. Этот пессимизм подчеркивает ухудшающуюся способность контролируемых государством СМИ нейтрализовать социальное осуждение Кремля и его политики, включая политику более тесных связей с Китаем. Для многих участников Китай представляется "таинственным" миром, который был несовместим с доминирующими направлениями российской культуры и самобытности», — передает спецкор НСН выдержки из статьи WSJ.

Издание отмечает, что некоторые российские студенты посчитали Китай ненадежным партнером, в частности из-за авторитарного режима. Еще одним поводом для беспокойства участников опроса в Москве стало то, что в союз с Китаем мог бы сделать Россию зависимой в политическом, стратегическом и экономическом плане. При этом исследование Военной академии США показало, что и китайцы, и россияне положительно отзывались об Америке.

«Студенты в Пекине определили США как динамичную, богатую и влиятельную страну, к уровню которой стремится Китай. Студенты чаще всего использовали следующие термины для описания Америки: свободная, разнообразная, развитая, сильная, продвинутая, культурная, международная, технология, индивидуализм и верховенство закона. <…> Большинство российских участников опроса не только признавали американское культурное и технологическое мастерство, но и уважали американскую политическую систему», — передает спецкор НСН выдержки из публикации американской газеты.

Автор статьи добавляет, что и в Китае, и в Москве участники исследования проявили не только уважение, но и зачастую восхищение Соединенными Штатами, хотя и критиковали внешнюю политику Вашингтона и внутренние проблемы страны. Для китайцев наибольший интерес вызвала культурная и экономическая сила США, а для россиян – американские политические ценности и институты, уточняет WSJ. В связи с этим автор материала пишет, что США не должны демонизировать Россию и Китай.

