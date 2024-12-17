В США пропал радиоактивный груз с изотопом германия
В отчете комиссии по ядерному регулированию (NRC) США сообщается о пропаже радиоактивного груза, содержащего изотоп германия.
Согласно данным, онкологический центр в городе Нажа в штате Нью-Джерси отправил этот груз на утилизацию в начале декабря, однако до пункта назначения он не дошел.
Лицензиат в лице онкологического центра подал претензию к грузоотправителю. В случае, если источник не будет найден в течение 30 дней, лицензиат представит полный письменный отчет с указанием причин инцидента и корректирующими действиями.
В комиссии также отметили, что речь идет о незначительном количестве радиоактивного материала, который классифицируется как источник радиации ниже третьего уровня из пяти по классификации МАГАТЭ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ИИ классифицировал обращения россиян к Путину для «Прямой линии»
- СМИ: Экс-замглавы МО РФ Иванов распределял деньги между родными
- СМИ: Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма
- Компании ЕС призвали сохранить транзит газа через Украину
- Сеть ресторанов «Ёбидоёби» сменила название
- Исторический максимум: Украинский Нацбанк поднял курс доллара к гривне
- Вызывает смех: Захарова прокомментировала заявление США о непричастности к убийству Кириллова
- Госдеп: Никто не может диктовать Киеву, когда начинать переговоры
- Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о болезни в Уганде с неконтролируемой дрожью
- СМИ: Спецпосланник Трампа по Украине посетит Киев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru