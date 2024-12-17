В США пропал радиоактивный груз с изотопом германия

Лицензиат в лице онкологического центра подал претензию к грузоотправителю. В случае, если источник не будет найден в течение 30 дней, лицензиат представит полный письменный отчет с указанием причин инцидента и корректирующими действиями.

В комиссии также отметили, что речь идет о незначительном количестве радиоактивного материала, который классифицируется как источник радиации ниже третьего уровня из пяти по классификации МАГАТЭ, передает «Радиоточка НСН».