В США проголосовали за санкции против «Северного потока – 2»
Комитет сената конгресса США по международным делам одобрил введение санкций в отношении компаний и частных лиц, причастных к строительству газопровода «Северный поток – 2», сообщает Reuters.
Как отмечает RT, за законопроект проголосовали 20 членов комитета, против выступили двое.
Согласно законопроекту, въезд в Штаты будет запрещён любым лицам, причастным к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для строительства морской части газопровода. Кроме того, предусмотрена заморозка активов лиц и компаний, находящихся в юрисдикции США.
Добавим, закон вступит в силу после одобрения палатой представителей и сенатом США, а также подписания главой государства.
Ранее сообщалось, что первый газ по «Северному потоку – 2» поступит к полуночи 31 декабря 2019 года. Об этом заявил глава австрийской компании OMV Райнер Зеле во время пресс-конференции.
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