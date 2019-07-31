В США проголосовали за санкции против «Северного потока – 2»

Согласно законопроекту, въезд в Штаты будет запрещён любым лицам, причастным к «продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении» судов для строительства морской части газопровода. Кроме того, предусмотрена заморозка активов лиц и компаний, находящихся в юрисдикции США.

Добавим, закон вступит в силу после одобрения палатой представителей и сенатом США, а также подписания главой государства.

Ранее сообщалось, что первый газ по «Северному потоку – 2» поступит к полуночи 31 декабря 2019 года. Об этом заявил глава австрийской компании OMV Райнер Зеле во время пресс-конференции.

