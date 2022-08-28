В США прогнозируют гражданскую войну

По его мнению, сейчас ситуация в США накалена, как в 1861 году во время гражданской войны между Севером и Югом страны.

Причинами роста напряженности он называет «волну угроз в адрес агентов ФБР, судей, избранных должностных лиц» и тренировочные лагеря радикалов, выступающих против властей. Также ситуацию подогревает снижение доверия граждан к власти, утрата чувства общности и рост продаж огнестрельного оружия. Фишер ссылается на опросы, которые фиксируют высокие ожидания американцев «ожесточенного конфликта».

В авторской колонке Фишер также опубликовал мнение экспертов, которые уверены в неизбежности «горячей гражданской войны», противоположную позицию аналитиков, которые, тем не менее фиксируют рост числа случаев нападений на представителей власти со стороны радикалов и малочисленных экстремистских группировок. Участники дискуссии полагают, что вооруженное нападение на правительство США маловероятно.

