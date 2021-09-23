Санду высказалась за вывод российских войск из Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что позиция республики «о полном и безоговорочном выводе российских вооруженных сил», остается неизменной, сообщает «Интерфакс».

Санду требует вывести из Приднестровья миротворцев РФ

По ее словам, это же касается и вывоза или уничтожения боеприпасов, которые, как считает глава государства, представляют угрозу безопасности и окружающей среде для всего региона в целом. Санду надеется заручиться в этом вопрос поддержкой международного сообщества. Президент Молдавии выступила на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее Санду также заявила о необходимости вывода из Приднестровья оперативной группы российских войск и оружия, которое она охраняет. Миротворческую миссию Санду предлагает преобразовать в гражданскую, путём замены российских военных на гражданских наблюдателей от ОБСЕ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПриднестровьеМайя Санду
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры