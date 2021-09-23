Санду высказалась за вывод российских войск из Приднестровья

По ее словам, это же касается и вывоза или уничтожения боеприпасов, которые, как считает глава государства, представляют угрозу безопасности и окружающей среде для всего региона в целом. Санду надеется заручиться в этом вопрос поддержкой международного сообщества. Президент Молдавии выступила на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее Санду также заявила о необходимости вывода из Приднестровья оперативной группы российских войск и оружия, которое она охраняет. Миротворческую миссию Санду предлагает преобразовать в гражданскую, путём замены российских военных на гражданских наблюдателей от ОБСЕ.

