Санду высказалась за вывод российских войск из Приднестровья
Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что позиция республики «о полном и безоговорочном выводе российских вооруженных сил», остается неизменной, сообщает «Интерфакс».
По ее словам, это же касается и вывоза или уничтожения боеприпасов, которые, как считает глава государства, представляют угрозу безопасности и окружающей среде для всего региона в целом. Санду надеется заручиться в этом вопрос поддержкой международного сообщества. Президент Молдавии выступила на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее Санду также заявила о необходимости вывода из Приднестровья оперативной группы российских войск и оружия, которое она охраняет. Миротворческую миссию Санду предлагает преобразовать в гражданскую, путём замены российских военных на гражданских наблюдателей от ОБСЕ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 706 / сут.
Умерли
201 тыс.+817 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+16 102 / сут.
- Санду высказалась за вывод российских войск из Приднестровья
- Зеленский решил процитировать речь Путина и запутался
- Эксперты заявили о рекордном таянии льдов в Арктике
- В Хабаровском крае продолжают искать пропавший Ан-26
- Лавров сообщил, что Россия не собирается вступать в НАТО
- Проект о тюремном сроке за призывы к насилию в интернете не поддержал кабмин
- В России появится кодекс таксиста
- Жириновский предложил сделать из военных учителей
- Политолог: провалилась компания по дискредитации выборов в России
- Ученые сообщили, что коронавирус в США мог появиться раньше, чем в Китае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru