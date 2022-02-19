Байден переговорил с лидерами стран ЕС по ситуации на Украине

По данным агентства, разговор сторон был завершен в 23:33 мск, продлившись около часа.

Ранее в пятницу главы ДНР и ЛНР объявили эвакуацию жителей на территорию России. Экстренные меры они объяснили тем, что, по оперативным данным, президент Украины в самое ближайшее время отдаст приказ о наступлении на республики Донбасса.

