В США предупредили о возможной ядерной войне с КНДР
Попытки США на протяжении более 30 лет сделать Северную Корею государством-изгоем и заставить отказаться от ядерной программы оказались провальными. Пхеньян быстро превращается в полноценную ядерную державу, а последнее проведенное КНДР испытание межконтинентальной баллистической ракеты и вовсе смешало все карты. Об этом сообщило американское издание 19FourtyFive.
СМИ передает, что сейчас США находятся в опасном и несостоятельном положении из-за отсутствия официальных отношений с КНДР. Также автор статьи подчеркнул, что перспектива флота межконтинентальных баллистических ракет резко изменила риски по обязательствам Америки поддерживать Южную Корею.
Еще недавно руководство США считало ситуацию благоприятной для себя, предлагая Сеулу военные гарантии для сдерживания атаки Пхеньяна. Объяснялось это тем, что американцы были уверены в неспособности КНДР нанести удар по территории США. Сейчас потеря контроля над конфликтом может привести к взаимным ядерным ударам.
Решение проблемы автор видит в кардинальном изменении стратегии Вашингтона в отношении Пхеньяна. По его мнению, США должны начать всесторонний диалог с КНДР, наладить дипломатию между двумя державами, а также подумать о новом мирном договоре и отмене американских и международных санкционных ограничений против Северной Кореи.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын назвал целью Северной Кореи обладание сильнейшими в мире ядерными силами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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