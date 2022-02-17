В США предупредили о последствиях при антироссийских санкциях

«Однако мы признаем, что эти санкции будут иметь и глобальные последствия», сказала она. Министр уточнила, что при содействии европейских партнеров готовится «пакет санкций», направленный против людей и компаний в финансовом секторе, а также, вероятнее всего, затрагивающий «контроль над экспортом».

Йеллен высказала опасения, связанные с возможным влиянием санкций на энергетические рынки, учитывая важную роль России как поставщика нефти и газа.

Тем временем, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что новые санкции не будет смертельными для экономики и финансовой системы России. По его словам, у страны есть план на случай новых ограничений, а также определенный финансовый «щит», состоящий из «золотовалютных резервов, низкого долга и бюджетного профицита и правила».

