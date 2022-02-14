Страны G7 готовы ввести санкции против экономики России
Входящие в G7 страны, а именно Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, готовы ввести экономические и финансовые санкции против Москвы в случае вторжения России на Украину. Об этом говорится в заявлении министров финансов G7, которое опубликовано на сайте британского правительства.
В документе сказано, что коллективные рестрикции будут иметь «масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики».
«Любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет встречена быстрым и скоординированным силовым ответом», - подчёркивается в заявлении.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что в США по-прежнему не рассматривают варианта введения превентивных санкций против России из-за ситуации на Украине, сообщает RT.
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