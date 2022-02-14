Страны G7 готовы ввести санкции против экономики России

В документе сказано, что коллективные рестрикции будут иметь «масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики».

«Любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет встречена быстрым и скоординированным силовым ответом», - подчёркивается в заявлении.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что в США по-прежнему не рассматривают варианта введения превентивных санкций против России из-за ситуации на Украине, сообщает RT.

