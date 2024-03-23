В США правительство частично приостановило работу из-за прекращения финансирования
Американское федеральное правительство частично приостановило работу из-за прекращения финансирования, приостановка (шатдаун) некоторых ведомств началась с 00:01 23 марта (07:01 мск). Об этом пишет The Washington Post.
Ранее палата представителей Конгресса полного состава одобрила пакетный законопроект о продлении выделения около $1,2 трлн на работу основной части федеральных ведомств до конца текущего финансового года. Далее документ поступил на рассмотрение сената, который должен был до полуночи проголосовать по законопроекту, а президент США Джо Байден в дальнейшем подписал бы его. Однако голосование не состоялось.
Как ожидается, законодатели проголосуют по документу в ближайшее время. Кроме того, в Конгрессе должно пройти голосование по ряду поправок, внесенных представителями Республиканской партии.
После полуночи Белый дом обнародовал заявление Административно-бюджетного управления администрации об остановке подготовки к прекращению работы правительства. В ведомстве выразили уверенность, что Конгресс вскоре одобрит финансирование, а Байден подпишет соответствующий законопроект в субботу.
В начале марта сенат США одобрил пакетный законопроект о выделении средств на работу некоторых федеральных ведомств до 30 сентября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru