В США правительство частично приостановило работу из-за прекращения финансирования

Американское федеральное правительство частично приостановило работу из-за прекращения финансирования, приостановка (шатдаун) некоторых ведомств началась с 00:01 23 марта (07:01 мск). Об этом пишет The Washington Post.

Ранее палата представителей Конгресса полного состава одобрила пакетный законопроект о продлении выделения около $1,2 трлн на работу основной части федеральных ведомств до конца текущего финансового года. Далее документ поступил на рассмотрение сената, который должен был до полуночи проголосовать по законопроекту, а президент США Джо Байден в дальнейшем подписал бы его. Однако голосование не состоялось.

Как ожидается, законодатели проголосуют по документу в ближайшее время. Кроме того, в Конгрессе должно пройти голосование по ряду поправок, внесенных представителями Республиканской партии.

После полуночи Белый дом обнародовал заявление Административно-бюджетного управления администрации об остановке подготовки к прекращению работы правительства. В ведомстве выразили уверенность, что Конгресс вскоре одобрит финансирование, а Байден подпишет соответствующий законопроект в субботу.

В начале марта сенат США одобрил пакетный законопроект о выделении средств на работу некоторых федеральных ведомств до 30 сентября.

