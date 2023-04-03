ВДВ России впервые получили огнеметные системы «Солнцепек»
Воздушно-десантные войска России впервые получили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Передача ТОС состоялась в одном из передовых соединений войск радиационной, химической и биологической защиты в Саратовской области. Экипажи ВДВ получили башенные ключи и формуляры от модернизированных боевых машин. Убывающие в зону специальной военной операции военные продемонстрировали готовность техники и личного состава к выполнению задач, пишет Газета.ру.
В торжественной церемонии передачи «Солнцепеков» принял участие руководитель службы РХБЗ ВДВ полковник Алексей Гончаров.
«Вам передается грозное оружие, которому нет равных в арсеналах коллективного Запада ... Уверен, что его умелое применение приблизит нашу победу», — подчеркнул офицер.
Система «Солнцепек» активно применяется в зоне спецоперации, отмечает РЕН ТВ.
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