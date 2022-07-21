В США похвастались яйцом Фаберже, найденным на яхте россиянина

В Минюсте США рассказали о находках, сделанных на яхтах, конфискованных у российских олигархов.

«Мы находим очень интересные вещи на яхтах, которые сейчас находятся в Сан-Диего. Мы нашли яйцо Фаберже или предположительно яйцо Фаберже на одной из них», - сказала замглавы ведомства Лиза Монако.

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При этом она не уточнила, на чьей яхте наши яйцо, отметив, что ее задержали на Фиджи.

По данным РБК, речь может идти о яхте Amadea, которую Вашингтон связывает с Сулейманом Керимовым.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Сулейман КеримовСШАяхта
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