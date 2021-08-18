В США подтвердили обнаружение человеческих останков на шасси самолета

Военно-воздушные силы США проводят расследование возможной гибели людей при взлете американского транспортного самолета в аэропорту Кабула, говорится в заявлении ВВС США.

Представитель талибов обвинил американцев в падении людей с самолета

В нише шасси лайнера были найдены человеческие останки. Речь идет о самолете С-17, который вылетел из аэропорта имени Хамида Карзая 15 августа.

До этого в американском военном ведомстве говорили, что не могут подтвердить сообщения о гибели людей в инциденте с самолетом в аэропорту Кабула.

Ранее появились кадры, на которых видно, как афганцы в Кабуле бегут по взлетно-посадочной полосе рядом с набирающим скорость самолетом, хватаются за фюзеляж и падают с большой высоты.

Ранее официальный представитель политофиса запрещённого в России радикального движения «Талибан» Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что в падении афганцев с вылетевшего из аэропорта Кабула американского самолёта выновны США.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:АфганистанСШАСамолеты
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