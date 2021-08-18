В США подтвердили обнаружение человеческих останков на шасси самолета

В нише шасси лайнера были найдены человеческие останки. Речь идет о самолете С-17, который вылетел из аэропорта имени Хамида Карзая 15 августа.

До этого в американском военном ведомстве говорили, что не могут подтвердить сообщения о гибели людей в инциденте с самолетом в аэропорту Кабула.

Ранее появились кадры, на которых видно, как афганцы в Кабуле бегут по взлетно-посадочной полосе рядом с набирающим скорость самолетом, хватаются за фюзеляж и падают с большой высоты.

Ранее официальный представитель политофиса запрещённого в России радикального движения «Талибан» Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что в падении афганцев с вылетевшего из аэропорта Кабула американского самолёта выновны США.

