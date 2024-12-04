В США подали коллективный иск из-за скандала с куклами Барби

Покупатели в США подали коллективный иск в отношении американской компании Mattel из-за серии кукол Барби, на упаковках которых по ошибке оказалась ссылка на порносайт. Об этом сообщает журнал Variety.

«Существа из прошлого!»: Русским ответом «Барби» назвали Золушку

Ранее издание Daily Beast писало, что Mattel принесла извинения за то, что на упаковки коллекционной серии кукол Барби, посвященной экранизации мюзикла «Злая» (Wicked) с известной певицей Арианой Гранде, по ошибке попала ссылка на сайт для взрослых.

В Mattel заявили, что ошибка исправлена и куклы с правильной ссылкой уже поступили в продажу. В компании посоветовали покупателям кукол выкидывать упаковку с ошибочной ссылкой и не показывать ее детям.

Компания Mattel летом выпустила слепую куклу Барби.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:СудИгрушкиСША

Горячие новости

Все новости

партнеры