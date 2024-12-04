В США подали коллективный иск из-за скандала с куклами Барби

Ранее издание Daily Beast писало, что Mattel принесла извинения за то, что на упаковки коллекционной серии кукол Барби, посвященной экранизации мюзикла «Злая» (Wicked) с известной певицей Арианой Гранде, по ошибке попала ссылка на сайт для взрослых.

В Mattel заявили, что ошибка исправлена и куклы с правильной ссылкой уже поступили в продажу. В компании посоветовали покупателям кукол выкидывать упаковку с ошибочной ссылкой и не показывать ее детям.

Компания Mattel летом выпустила слепую куклу Барби.



