В США подали коллективный иск из-за скандала с куклами Барби
Покупатели в США подали коллективный иск в отношении американской компании Mattel из-за серии кукол Барби, на упаковках которых по ошибке оказалась ссылка на порносайт. Об этом сообщает журнал Variety.
Ранее издание Daily Beast писало, что Mattel принесла извинения за то, что на упаковки коллекционной серии кукол Барби, посвященной экранизации мюзикла «Злая» (Wicked) с известной певицей Арианой Гранде, по ошибке попала ссылка на сайт для взрослых.
В Mattel заявили, что ошибка исправлена и куклы с правильной ссылкой уже поступили в продажу. В компании посоветовали покупателям кукол выкидывать упаковку с ошибочной ссылкой и не показывать ее детям.
Компания Mattel летом выпустила слепую куклу Барби.
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