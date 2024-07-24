СМИ: Компания Mattel создала слепую и чернокожую с синдромом Дауна кукол Барби
С целью сделать более инклюзивным выпуск кукол Барби компания – производитель Mattel обновляет линейку специфических моделей, сообщает The Guardian.
В компании подчеркнули, что впервые в продажу поступила слепая Барби, с тростью.
«При разработке модели компания сотрудничала с Американским фондом слепых - дабы гарантировать, что всё - от глаз куклы до ее одежды - точно отображает слепых людей и людей с ослабленным зрением», - заявили в Mattel.
В компании рассказали, что также планирует выпустить и свою первую темнокожую куклу с синдромом Дауна, так как в прошлом году уже вышла белая Барби с синдромом Дауна.
Обе игрушки входят в серию Barbie Fashionistas, в рамкой которой, уже выпущены - кукла Барби с протезом ноги и Барби в инвалидной коляске, а также первая глухая Барби и кукла Кен с витилиго.
Ранее депутат Госдумы Буцкая заявила, что кукла «Барби» пропагандирует анорексию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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