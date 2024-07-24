СМИ: Компания Mattel создала слепую и чернокожую с синдромом Дауна кукол Барби

В компании подчеркнули, что впервые в продажу поступила слепая Барби, с тростью.

«При разработке модели компания сотрудничала с Американским фондом слепых - дабы гарантировать, что всё - от глаз куклы до ее одежды - точно отображает слепых людей и людей с ослабленным зрением», - заявили в Mattel.

В компании рассказали, что также планирует выпустить и свою первую темнокожую куклу с синдромом Дауна, так как в прошлом году уже вышла белая Барби с синдромом Дауна.

Обе игрушки входят в серию Barbie Fashionistas, в рамкой которой, уже выпущены - кукла Барби с протезом ноги и Барби в инвалидной коляске, а также первая глухая Барби и кукла Кен с витилиго.

Ранее депутат Госдумы Буцкая заявила, что кукла «Барби» пропагандирует анорексию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

