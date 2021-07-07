В США перестанут продавать авиабилеты в Белоруссию

В США запретили продажу авиабилетов в Белоруссию, в том числе и на рейсы с пересадкой в третьих странах. Исключение сделают только в случае, если такой перелет «отвечает интересам страны», а также из соображений «гуманитарной необходимости» и «национальной безопасности».

Американский Минтранс ввел запрет из-за инцидента с самолетом Ryanair в аэропорту Минска. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала произошедшее в минском аэропорту 23 мая в эфире радио «Комсомольская правда». По ее словам, действия белорусских авиационных властей соответствовали международным правилам.

Ранее первая российская авиакомпания отказалась летать через Белоруссию.



