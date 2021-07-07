В США перестанут продавать авиабилеты в Белоруссию
В США запретили продажу авиабилетов в Белоруссию, в том числе и на рейсы с пересадкой в третьих странах. Исключение сделают только в случае, если такой перелет «отвечает интересам страны», а также из соображений «гуманитарной необходимости» и «национальной безопасности».
Американский Минтранс ввел запрет из-за инцидента с самолетом Ryanair в аэропорту Минска. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала произошедшее в минском аэропорту 23 мая в эфире радио «Комсомольская правда». По ее словам, действия белорусских авиационных властей соответствовали международным правилам.
Ранее первая российская авиакомпания отказалась летать через Белоруссию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 378 / сут.
Умерли
139 тыс.+737 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+18 411 / сут.
- Врач посоветовал переболевшим COVID-19 привиться «Спутником Лайт»
- В России усилят охрану лесов
- Совокупный доход 100 богатейших чиновников и депутатов вырос на 10 млрд рублей в пандемию
- Минпромторг не будет вводить QR-коды для прохода в магазин
- Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России
- Полномочия депутатов и сенаторов предложили ограничить двумя сроками
- Лавров рассказал о ситуации на таджикско-афганской границе
- Врач объяснил отсутствие антител после вакцинации
- В России резко увеличилось число банкротств
- СМИ: глава фонда ОМС Томской области задержан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru