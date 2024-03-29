В США отвергли связь между уходом Нуланд и расследованием ее деятельности
Госдепартамент Соединенных Штатов отреагировал на предположения о том, что уход Виктории Нуланд с поста замгоссекретаря по политическим вопросам якобы связан с расследованием ее деятельности на Украине в период с 2014 по 2022 год, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллера.
«Это совершенно не соответствует действительности», – подчеркнул дипломат.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале указала, что отставка Нуланд связана с провалом антироссийского курса администрации президента США Джо Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru