В США отвергли связь между уходом Нуланд и расследованием ее деятельности

Госдепартамент Соединенных Штатов отреагировал на предположения о том, что уход Виктории Нуланд с поста замгоссекретаря по политическим вопросам якобы связан с расследованием ее деятельности на Украине в период с 2014 по 2022 год, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллера.

Нуланд заявила о намерении в ближайшие недели уйти в отставку

«Это совершенно не соответствует действительности», – подчеркнул дипломат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале указала, что отставка Нуланд связана с провалом антироссийского курса администрации президента США Джо Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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