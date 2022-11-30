В США оценили потенциальное увеличение ядерного арсенала КНР

Китай может развернуть полторы тысячи ядерных боеголовок к 2035 году, тем самым более чем троекратно расширив свой ядерный арсенал. Об этом сообщило издание Breaking Defense со ссылкой на ежегодный доклад Пентагона о военной мощи КНР.

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По данным представителя американского Минобороны, растущий арсенал ядерного вооружения Китая может быть индикатором перемен в ядерной политике Пекина.

Представитель Пентагона отметил, что программа Китая может предоставить Пекину спектр возможностей, потенциально позволяющих оценить варианты стратегии или политики, помимо ранее доступных КНР.

Ранее директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун заявил, что КНР будет противостоять попыткам Вашингтона воссоздать в Индо-Тихоокеанском регионе ядерные миссии с союзниками по примеру того, как это происходит в Европе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПентагонСШАКитайЯдерное Оружие
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