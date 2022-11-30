В США оценили потенциальное увеличение ядерного арсенала КНР

По данным представителя американского Минобороны, растущий арсенал ядерного вооружения Китая может быть индикатором перемен в ядерной политике Пекина.

Представитель Пентагона отметил, что программа Китая может предоставить Пекину спектр возможностей, потенциально позволяющих оценить варианты стратегии или политики, помимо ранее доступных КНР.

Ранее директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун заявил, что КНР будет противостоять попыткам Вашингтона воссоздать в Индо-Тихоокеанском регионе ядерные миссии с союзниками по примеру того, как это происходит в Европе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

