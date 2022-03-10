В США опровергли наличие американских биолабораторий на Украине

«США не владеют никакими химическими или биологическими лабораториями на Украине», — сообщил он.

Как отметил Прайс, Вашингтон полностью соблюдает свои обязательства по Конвенции о химическом и биологическом оружии, нигде не разрабатывает и не обладает таким оружием.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в биолабораториях на Украине осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. Позже заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд подтвердила, что на украинской территории есть биологические лаборатории; по ее словам, в них проводятся исследования.

