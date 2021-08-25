В США объявили обязательную вакцинацию военнослужащих
Министр обороны США Ллойд Остин приказал «немедленно начать полную вакцинацию всех американских военнослужащих» от нового коронавируса, сообщает пресс-служба Пентагона.
В заявлении говорится, что приказ касается как находящихся на действительной службе, так и резерва, а также Национальной гвардии США.
Для вакцинации разрешено использовать только те вакцины, которые получили окончательное одобрение Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США к применению. В настоящее время таким разрешением обладает только препарат Pfizer/BioNTech.
Ранее в Вооруженных силах РФ стартовала ревакцинация военнослужащих всех категорий, которые прошли полный курс вакцинации до 1 января 2021 года, пишут «Известия».
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