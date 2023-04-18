В США обвинили троих россиян во «вредоносном влиянии»

Граждан РФ обвинили в проведении «многолетней кампании по вредоносному вмешательству», передает РИА Новости со ссылкой на министерство юстиции США.

Бут рассказал, что ему предлагали грин-карту в обмен на сотрудничество

Обвиняемыми стали трое россиян и четверо американцев. Минюст США считает, что они сотрудничали в ФСБ в рамках многолетней кампании.

Доказательств ведомство не предоставило.

Министерство финансов США 12 апреля ввело санкции в отношении более 30 физических и около 90 юридических лиц России. В частности, под ограничения попали вице-премьер Марат Хуснуллин, «Мегафон» и ЧВК «Патриот», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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