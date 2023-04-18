В США обвинили троих россиян во «вредоносном влиянии»
Граждан РФ обвинили в проведении «многолетней кампании по вредоносному вмешательству», передает РИА Новости со ссылкой на министерство юстиции США.
Обвиняемыми стали трое россиян и четверо американцев. Минюст США считает, что они сотрудничали в ФСБ в рамках многолетней кампании.
Доказательств ведомство не предоставило.
Министерство финансов США 12 апреля ввело санкции в отношении более 30 физических и около 90 юридических лиц России. В частности, под ограничения попали вице-премьер Марат Хуснуллин, «Мегафон» и ЧВК «Патриот», передает «Радиоточка НСН».
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