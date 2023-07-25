В США обвинили Байдена во лжи ради сокрытия коррупционных схем

По его словам, Байден заявлял, что ничего не знает о деловых отношениях своего сына Хантера. При этом продолжают появляться доказательства того, что действующий глава государства был очень вовлечен в коррупционные схемы своей семьи по торговле влиянием. Комер не исключил, что он получал от этого финансовую выгоду — миллионы долларов. Это «подорвало американские интересы». СМИ и Минюст «продолжают прикрывать Байденов», — отметил парламентарий.

Ранее Комер рассказал о взятке семье президента Джо Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

