В США обвинили Байдена во лжи ради сокрытия коррупционных схем
Американский лидер Джо Байден, работая вице-президентом в 2009–2017 годах, лгал гражданам страны, чтобы скрыть вовлеченность своей семьи в коррупционные схемы с олигархами из Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя комитета по надзору и подотчетности палаты представителей Конгресса США Джеймса Комера.
По его словам, Байден заявлял, что ничего не знает о деловых отношениях своего сына Хантера. При этом продолжают появляться доказательства того, что действующий глава государства был очень вовлечен в коррупционные схемы своей семьи по торговле влиянием. Комер не исключил, что он получал от этого финансовую выгоду — миллионы долларов. Это «подорвало американские интересы». СМИ и Минюст «продолжают прикрывать Байденов», — отметил парламентарий.
Ранее Комер рассказал о взятке семье президента Джо Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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