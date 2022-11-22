Конгрессмен: семья Байдена пыталась вести бизнес в 50 странах
Комитет палаты представителей американского Конгресса по надзору выявил свыше 50 стран, в которых семья главы государства Джо Байдена пыталась вести бизнес, сообщил в Twitter республиканский представитель комитета Джеймс Комер.
«Американцы заслуживают знать, был ли Джо Байден скомпрометирован какой-либо из этих операций», — сказал он.
Ранее республиканец Джеймс Комер заявил, что ведомство собирается провести расследование сомнительных махинаций и заработков главы государства Джо Байдена и его семьи.
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