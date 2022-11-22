Конгрессмен: семья Байдена пыталась вести бизнес в 50 странах

Комитет палаты представителей американского Конгресса по надзору выявил свыше 50 стран, в которых семья главы государства Джо Байдена пыталась вести бизнес, сообщил в Twitter республиканский представитель комитета Джеймс Комер.

Республиканец решил проверить финансовые операции Байденов

«Американцы заслуживают знать, был ли Джо Байден скомпрометирован какой-либо из этих операций», — сказал он.

Ранее республиканец Джеймс Комер заявил, что ведомство собирается провести расследование сомнительных махинаций и заработков главы государства Джо Байдена и его семьи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесПрезидент СШАДжо Байден
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