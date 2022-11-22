Конгрессмен: семья Байдена пыталась вести бизнес в 50 странах

«Американцы заслуживают знать, был ли Джо Байден скомпрометирован какой-либо из этих операций», — сказал он.

Ранее республиканец Джеймс Комер заявил, что ведомство собирается провести расследование сомнительных махинаций и заработков главы государства Джо Байдена и его семьи.

