В США обвинили Байдена в гибели 46 мигрантов

Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт обвинил политику президента США Джо Байдена в гибели 46 нелегальных мигрантов. Об этом глава региона написал в Twitter.

Трамп: США пришли в упадок

Как сообщает ABC News, в Техасе в кузове фуры на небольшой дороге обнаружили тела не менее 46 мигрантов, которые перебрались в страну нелегально. Еще 16 человек доставили в больницы, отмечает Ura.ru. Водитель оставил фуру в отдаленном районе близ железнодорожных путей и автосвалок. Причина смерти мигрантов пока неясна, Министерство внутренней безопасности в ближайшее время начнет расследование, пишет Газета.ру.

«Эти смерти на совести Байдена. Это итог его смертоносной политики открытых границ», — подчеркнул Эбботт.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МигрантыСШАДжо Байден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры