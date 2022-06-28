В США обвинили Байдена в гибели 46 мигрантов
Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт обвинил политику президента США Джо Байдена в гибели 46 нелегальных мигрантов. Об этом глава региона написал в Twitter.
Как сообщает ABC News, в Техасе в кузове фуры на небольшой дороге обнаружили тела не менее 46 мигрантов, которые перебрались в страну нелегально. Еще 16 человек доставили в больницы, отмечает Ura.ru. Водитель оставил фуру в отдаленном районе близ железнодорожных путей и автосвалок. Причина смерти мигрантов пока неясна, Министерство внутренней безопасности в ближайшее время начнет расследование, пишет Газета.ру.
«Эти смерти на совести Байдена. Это итог его смертоносной политики открытых границ», — подчеркнул Эбботт.
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