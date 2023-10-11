Со дна океана подняли обломки «Титана» и останки экипажа

Специалистам предстоит провести анализ останков, которые были извлечены из обломков «Титана», чтобы определить их принадлежность. Сейчас уличи находятся в американском порту, говорится в заявлении охраны.

Впоследствии будет проведено совместное заседание расследующих происшествие организаций, после которого будет дана новая информация по произошедшему.

Батискаф «Титан» исчез с радаров во время спуска к затонувшему «Титанику». Связь со всеми пятью членами экипажа пропала спустя два часа после погружения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

