Со дна океана подняли обломки «Титана» и останки экипажа
Со дна Атлантического океана морские инженеры при содействии комиссии береговой охраны США подняли обломки лопнувшего батискафа «Титан» с, предположительно, останками экипажа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на береговую охрану США.
Специалистам предстоит провести анализ останков, которые были извлечены из обломков «Титана», чтобы определить их принадлежность. Сейчас уличи находятся в американском порту, говорится в заявлении охраны.
Впоследствии будет проведено совместное заседание расследующих происшествие организаций, после которого будет дана новая информация по произошедшему.
Батискаф «Титан» исчез с радаров во время спуска к затонувшему «Титанику». Связь со всеми пятью членами экипажа пропала спустя два часа после погружения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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