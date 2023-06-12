США уличили в тайном размещении ядерных боеголовок в Европе
Соединенные Штаты без официальных заявлений разместили ядерное оружие в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Об этом заявила представитель Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре, пишет РИА Новости.
По ее словам, речь идет о 150 боеголовках. США тайно разместили оружие массового поражения на своих авиабазах, не сделав официальных заявлений, сказала Сандерс-Закре.
Представитель ICAN подчеркнула, что организация «невероятно обеспокоена» размещением ядерного оружия в любой европейской стране.
Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) ранее сообщил, что Россия и США модернизируют и наращивают свои ядерные арсеналы, передает «Радиоточка НСН».
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