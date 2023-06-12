США уличили в тайном размещении ядерных боеголовок в Европе

Соединенные Штаты без официальных заявлений разместили ядерное оружие в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Об этом заявила представитель Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре, пишет РИА Новости.

Кисида заявил, что Украина находится под «ядерным зонтиком» Китая

По ее словам, речь идет о 150 боеголовках. США тайно разместили оружие массового поражения на своих авиабазах, не сделав официальных заявлений, сказала Сандерс-Закре.

Представитель ICAN подчеркнула, что организация «невероятно обеспокоена» размещением ядерного оружия в любой европейской стране.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) ранее сообщил, что Россия и США модернизируют и наращивают свои ядерные арсеналы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Министерство обороны РФ
ТЕГИ:ЕвропаЯдерное ОружиеСША

Горячие новости

Все новости

партнеры