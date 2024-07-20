В США несколько человек умерли от вспышки листериоза

В США вслед за Канадой была объявлена вспышка листериоза, в результате которой умерли два человека в штатах Иллинойс и Нью-Джерси. Об этом сообщили в Центре по контролю за заболеваниями.

Известно, что вспышка болезни охватила уже 12 штатов вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе. Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Около 30 человек находятся в больницах.

Сейчас в США власти начали расследование причин распространения инфекции. По предварительной информации, многие заразившиеся листериозом употребляли в пищу готовые мясные и колбасные изделия, которые приобретали в продуктовых магазинах.

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Согласно опубликованным данным, такое инфекционное заболевание может быть смертельно опасным для нерожденных и новорожденных детей, а также для людей старше 60 лет и с ослабленной иммунной системой.

До этого о вспышке листериоза стало известно в Канаде, где от этой болезни умерли два человека, еще девять были госпитализированы в больницы в провинциях Онтарио, Квебек и Новая Шотландия. В Канаде заявили, что заболевшие употребляли прохладительные напитки растительного происхождения.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России ботулизмом заразились 417 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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