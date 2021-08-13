Безработный из Австралии сорвал джекпот в 80 миллионов долларов
Житель Австралии, потерявший работу во время пандемии коронавируса, выиграл джекпот в размере 80 миллионов австралийских долларов (около 58,7 миллиона долларов США). Об этом сообщила газета Sydney Morning Herald.
Мужчина из Мельбурна подрабатывал уборщиком, чтобы содержать семью. А вечером в четверг он узнал о выигрыше. Свое имя победитель лотереи называть отказался. Он рассказал, что теперь он сможет погасить ипотеку, оплатить все счета и поставить на ноги своих детей.
Ранее сообщалось о жителе США, который стал обладателем четвертого по величине джекпота Powerball в истории - он выиграл 730 млн долларов.
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