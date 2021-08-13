Безработный из Австралии сорвал джекпот в 80 миллионов долларов

Мужчина из Мельбурна подрабатывал уборщиком, чтобы содержать семью. А вечером в четверг он узнал о выигрыше. Свое имя победитель лотереи называть отказался. Он рассказал, что теперь он сможет погасить ипотеку, оплатить все счета и поставить на ноги своих детей.

Ранее сообщалось о жителе США, который стал обладателем четвертого по величине джекпота Powerball в истории - он выиграл 730 млн долларов.



