В США не выяснили точного мотива покушения на Трампа

В США следствие не установило точного мотива стрелка, который открыл огонь в кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, сообщают «Ведомости» со ссылкой на ФБР.

Трамп выступил на уличном митинге впервые после покушения

Также нет данных о том, что к покушению на экс-президента может быть причастно другое государство. В крови подозреваемого не обнаружили следов наркотических веществ или алкоголя. Известно, что стрелок искал в интернете информацию о съездах Демократической и Республиканской партий, а также о президенте Джо Байдене.

Ранее Трамп выступил в защиту сотрудницы Секретной службы, которая прикрыла его во время покушения на митинге в штате Пенсильвания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАПокушениеДональд Трамп

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