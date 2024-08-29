В США не выяснили точного мотива покушения на Трампа

Также нет данных о том, что к покушению на экс-президента может быть причастно другое государство. В крови подозреваемого не обнаружили следов наркотических веществ или алкоголя. Известно, что стрелок искал в интернете информацию о съездах Демократической и Республиканской партий, а также о президенте Джо Байдене.

Ранее Трамп выступил в защиту сотрудницы Секретной службы, которая прикрыла его во время покушения на митинге в штате Пенсильвания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

