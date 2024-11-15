В США не нашли свидетельств внеземной активности, живых существ и технологий

Пентагон сообщил, что не нашел никаких свидетельств наличия внеземной активности, живых существ или технологий, следует из рассекреченного отчета Управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений военного ведомства за 2024 год.

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Было изучено 118 случаев в рамках отчетного периода, все из которых оказались такими обычными объектами, как различные виды воздушных шаров, птицы и беспилотные системы.

Минобороны отметило, что ни в одном случае наблюдатели аномальных явлений не испытали каких-либо неблагоприятных последствий для своего здоровья.

Ранее контр-адмирал ВМС США в отставке заявил, что верит в инопланетян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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