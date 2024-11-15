В США не нашли свидетельств внеземной активности, живых существ и технологий
Пентагон сообщил, что не нашел никаких свидетельств наличия внеземной активности, живых существ или технологий, следует из рассекреченного отчета Управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений военного ведомства за 2024 год.
Было изучено 118 случаев в рамках отчетного периода, все из которых оказались такими обычными объектами, как различные виды воздушных шаров, птицы и беспилотные системы.
Минобороны отметило, что ни в одном случае наблюдатели аномальных явлений не испытали каких-либо неблагоприятных последствий для своего здоровья.
Ранее контр-адмирал ВМС США в отставке заявил, что верит в инопланетян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru