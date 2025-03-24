В США не исключили военный конфликт с Ираном
Вашингтон может начать боевые действия против Ирана, сообщил Fox News спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф.
По его словам, это произойдет при определенных обстоятельствах. При этом он признал, что не надо разрешать все вопросы военным путем, указав, что «это не означает, что если нас подведут к определенной черте, мы не прибегнем к боевым действиям, мы это сделаем при определенных обстоятельствах».
Политик отметил, что позиция президента США Дональда Трампа заключается в том, что у Ирана не должно быть ядерного оружия.
Ранее в Иране верховный лидер Али Хаменеи ответил на обращение американского президента Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru