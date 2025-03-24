В США не исключили военный конфликт с Ираном

По его словам, это произойдет при определенных обстоятельствах. При этом он признал, что не надо разрешать все вопросы военным путем, указав, что «это не означает, что если нас подведут к определенной черте, мы не прибегнем к боевым действиям, мы это сделаем при определенных обстоятельствах».

Политик отметил, что позиция президента США Дональда Трампа заключается в том, что у Ирана не должно быть ядерного оружия.

Ранее в Иране верховный лидер Али Хаменеи ответил на обращение американского президента Дональда Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

