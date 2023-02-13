СМИ: сбитый в США воздушный объект имел восьмиугольную форму

Объект, сбитый истребителем США над озером у границы с Канадой, имел восьмиугольную форму, сообщает Fox со ссылкой на конгрессмена Джека Бергмана.

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«Истребитель ВВС США F-16 сбил таинственный восьмиугольный объект над озером Гурон ракетой Sidewinder», — сказал он. Это четвертый воздушный объект, сбитый военными страны за последние восемь дней.

Как сообщалось ранее, власти Канады считают, что неопознанный объект, сбитый над территорией страны, мог быть «разведывательным аэростатом» китайского или российского происхождения.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:США
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