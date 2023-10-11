В США не будут отправлять солдат на помощь Израилю

В настоящее время Соединенные Штаты не собираются отправлять своих солдат для помощи Израилю в конфликте с Палестиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана.

США отправят авианосец в Восточное Средиземноморье

По его словам, власти отправляют экспертов, людей, которые могут работать с развединформацией, планировать, координировать с израильским правительством, однако «никаких планов по отправке солдат в Израиль у США пока нет».

Тем временем, США могут направить второй авианосец к побережью Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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