США отправят авианосец в Восточное Средиземноморье

Решение принято в связи с нападением боевиков палестинской организации ХАМАС на Израиль, говорится в письмьменном заявлении Остина.

«Я распорядился перебросить авианосную ударную группу Gerald R. Ford в Восточное Средиземноморье», - сообщил глава военного ведомства США.

Президент США Джо Байден в воскресенье отдал распоряжение об оказании дополнительной помощи Израилю, заявила пресс-служба Белого дома.

ХАМАС вторгся в Израиль утром 7 октября. В столкновениях погибли более 600 человек, свыше двух тысяч пострадали, передает «Радиоточка НСН»

