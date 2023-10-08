США отправят авианосец в Восточное Средиземноморье
Глава Пентагона Ллойд Остин объявил об отправке в восточную часть Средиземного моря авианосца «Джеральд Форд», пишет ТАСС.
Решение принято в связи с нападением боевиков палестинской организации ХАМАС на Израиль, говорится в письмьменном заявлении Остина.
«Я распорядился перебросить авианосную ударную группу Gerald R. Ford в Восточное Средиземноморье», - сообщил глава военного ведомства США.
Президент США Джо Байден в воскресенье отдал распоряжение об оказании дополнительной помощи Израилю, заявила пресс-служба Белого дома.
ХАМАС вторгся в Израиль утром 7 октября. В столкновениях погибли более 600 человек, свыше двух тысяч пострадали, передает «Радиоточка НСН»
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