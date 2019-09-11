В США назвали вероятного преемника Болтона

Еще одним кандидатом на место Болтон издание называет специального представителя США по КНДР Стивена Бигана, которого СМИ ранее называли кандидатом на пост американского посла в России после ухода Джона Хантсмана в октябре.

«Биган считается способным технократом, а не человеком с большими идеями, в отличие от Болтона, у которого были твердые идеологические взгляды, которые формировали его политические позиции. В последнее время Биган был более сход во взглядах с госсекретарем Майком Помпео и Трампом, чем с жесткой анти-северокорейской позицией Болтона», — передает спецкор НСН выдержки из статьи NYT.

Также на смену Болтону может прийти спецпредставитель США по Ирану и старший советник госсекретаря Майкла Помпео Брайан Хук. Как отмечает американская газета, Хук является одним из немногих членов администрации Трампа со времен госсекретаря Рекса Тиллерсона. Также ему может помочь стать новым советником главы США по нацбезопасности поддержка сына и старшего советника президента США Джареда Кушнера.

Четвертым советником Трампа по нацбезопасности также может стать полковник в отставке и частый гость любимого телеканала американского президента Fox News Дуглас Макгрегор, пишет New York Times. Сообщается, что в июне, когда Трамп в последнюю минуту отменил авиаудар по Ирану, он посмотрел передачу с участием Макгрегора, в ходе которой удар по Ирану назывался «политически фатальным». Журналисты напоминают, что до назначения Болтона на пост советника по нацбезопасности, Трампу нравились его появления в эфире Fox News.

По данным источника NYT, американский посол в Германии Ричард Гренелл ожидает собеседования на пост Болтона.

«52-летний Гренелл, который является геем, возможно, наиболее известен тем, что с энтузиазмом защищал позицию президента по правам представителей сексуальных меньшинств, даже несмотря на то, что администрация Трампа предприняла шаги по откату гражданских прав для геев и трансгендеров. Он также возглавлял усилия по декриминализации гомосексуализма во всем мире», — цитирует спецкор НСН статью американской газеты.

Еще более неожиданным назначением на должность советника Трампа по нацбезопасности The New York Times называет Герберта Макмастера, который уже занимал этот пост до Болтона. По данным NBC News, после отставки в прошлом году Макмастеру поступил как минимум один звонок от президента США по вопросу национальной безопасности.

«Вероятность того, что ему предложат работу? «Меньше нуля», считает человек, знакомый с его исторически сложными отношениями с Трампом. В любой другой администрации это означало бы, что у него нет шансов», — передает спецкор НСН выдержки из статьи NYT.

Сменить Болтона может и бывший заместитель советника по нацбезопасности Рикки Уодделл, покинувший Белый дом в прошлом году. Накануне сенатор Линдзи Грэм в интервью телеканалу Fox News сообщил, что Трамп называл имя Уоддела, а также Хука и Кита Келлога.

Добавим, что по разным данным, в список кандидатов на пост советника президента США по нацбезопасности также входят: бывший руководитель аппарата Болтона Фред Флайтц, генерал-лейтенант в отставке и бывший исполняющий обязанности советника по национальной безопасности Кит Келлог, отставной вице-председатель армии, в настоящее время консультирующий вице-президента по вопросам национальной безопасности Джек Кин, советник исполняющего обязанности начальника штаба Мика Малвани Роберт Блэр и спецпредставитель президента США по вопросам освобождения заложников Роберт О'Брайен, который ранее назвал Трампа величайшим переговорщиком для освобождения заложников в американской истории.

