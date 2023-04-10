В США назвали российские «Посейдоны» оружием апокалипсиса

Американское издание отмечает, что весомая мощь каждой торпеды составляет около двух мегатонн.

«Они также оснащены ядерным реактором на жидком металле, что обеспечивает практически неисчерпаемую дальность поражения и высокую скорость движения», — говорится в статье.

Обнаружить торпеды будет сложно из-за их скрытности, скорости и глубины, пишет РИА ФАН. Россия вскоре развернет это оружие у берегов Тихого океана, создав угрозу всем тихоокеанским военно-морским базам США и городам на западном побережье, отмечает «Свободная пресса».

Popular Mechanics указывает, что «Посейдон» сработает непосредственно в намеченной базе или гавани. Разрушения от использования оружия будут большими, чем при цунами, однако меньшими, чем от межконтинентальной ракеты.

