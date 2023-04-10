В США назвали российские «Посейдоны» оружием апокалипсиса

Новейшие российские ядерные торпеды «Посейдон» — «оружие апокалипсиса», пишет журнал Popular Mechanics.

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Американское издание отмечает, что весомая мощь каждой торпеды составляет около двух мегатонн.

«Они также оснащены ядерным реактором на жидком металле, что обеспечивает практически неисчерпаемую дальность поражения и высокую скорость движения», — говорится в статье.

Обнаружить торпеды будет сложно из-за их скрытности, скорости и глубины, пишет РИА ФАН. Россия вскоре развернет это оружие у берегов Тихого океана, создав угрозу всем тихоокеанским военно-морским базам США и городам на западном побережье, отмечает «Свободная пресса».

Popular Mechanics указывает, что «Посейдон» сработает непосредственно в намеченной базе или гавани. Разрушения от использования оружия будут большими, чем при цунами, однако меньшими, чем от межконтинентальной ракеты.

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