В США нашли тело фигуристки Шишковой, погибшей в результате авиакатастрофы
Водолазы обнаружили тело российской фигуристки Евгении Шишковой, которая погибла в результате столкновения самолёта и вертолёта в Вашингтоне. Об этом «Комсомольской правде» заявила мама супруга спортсменки Вадима Наумова.
По словам женщины, об обнаружении тела ей рассказал сын Шишковой и Наумова Максим, который находится на месте трагедии.
«Максим сказал, что нашли тело мамы. А о папе пока ничего неизвестно. До сих пор ждём», - заключила она.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в результате столкновения самолёта и вертолёта в Вашингтоне никто не выжил. В числе пассажиров лайнера были чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru