В США нашли тело фигуристки Шишковой, погибшей в результате авиакатастрофы

По словам женщины, об обнаружении тела ей рассказал сын Шишковой и Наумова Максим, который находится на месте трагедии.

«Максим сказал, что нашли тело мамы. А о папе пока ничего неизвестно. До сих пор ждём», - заключила она.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в результате столкновения самолёта и вертолёта в Вашингтоне никто не выжил. В числе пассажиров лайнера были чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

