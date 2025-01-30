США готовы помочь с отправкой тел россиян после авиакатастрофы

США поддерживают контакт с Россией по вопросу погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном и готовы содействовать отправке их тел на родину. Об этом заявил президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Он подтвердил, что американская сторона окажет необходимую помощь, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения между странами. Трамп также отметил, что не обсуждал инцидент с президентом России Владимиром Путиным.