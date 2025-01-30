США готовы помочь с отправкой тел россиян после авиакатастрофы
США поддерживают контакт с Россией по вопросу погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном и готовы содействовать отправке их тел на родину. Об этом заявил президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.
Он подтвердил, что американская сторона окажет необходимую помощь, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения между странами. Трамп также отметил, что не обсуждал инцидент с президентом России Владимиром Путиным.
Среди погибших были чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
По данным Федерального авиационного управления США, катастрофа произошла в результате столкновения пассажирского самолета Bombardier CRJ700, принадлежащего American Airlines, с военным вертолетом Sikorsky H-60. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, а в вертолете — три военных, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru