В США нашли в «Симпсонах» предсказание войны в Косово
Осенью текущего года в Косово может начаться война, сообщила в эфире Redacted News журналистка из США Натали Моррис, которая увидела предсказание в одном из эпизодов сериала «Симпсоны».
Речь идет об эпизоде, который носит название «Дом вдали от Гомера» от 2005 года. Действие в нем происходит в 2023 году, а персонажи идут в кино на фильм «Оппенгеймер», который в действительности идет в кинотеатрах мира.
Моррис указала, что предсказания по мультсериалу часто сбывались.
Ранее в «Симпсонах» увидели предсказание трагедии с взорвавшимся «Титаном», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Названа критическая ошибка НАТО в отношении России
- В США нашли в «Симпсонах» предсказание войны в Косово
- Аксенов призвал отдыхающих воздержаться от поездок через Крымский мост после ЧП
- Под Каиром выявили симптомы неизвестной болезни
- Аксенов: На Крымском мосту произошло ЧП
- «Тинькофф» введет комиссию за пополнение карт «Мир»
- Салливан рассказал, что ждет Россию при выходе из зерновой сделки
- Под Саратовом ввели режим ЧС после подтопления 100 домов
- Из-за вспышек на солнце произошли сбои связи на Земле
- На юге Турции из-за лесного пожара эвакуировали людей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru