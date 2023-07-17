В США нашли в «Симпсонах» предсказание войны в Косово

Речь идет об эпизоде, который носит название «Дом вдали от Гомера» от 2005 года. Действие в нем происходит в 2023 году, а персонажи идут в кино на фильм «Оппенгеймер», который в действительности идет в кинотеатрах мира.

Моррис указала, что предсказания по мультсериалу часто сбывались.

Ранее в «Симпсонах» увидели предсказание трагедии с взорвавшимся «Титаном», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

