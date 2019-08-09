В США начали делать молоко по советским технологиям
Американские ученые доработали зачатую в СССР технологию, позволяющую продлить срок годности молока. Подробнее в материале НСН.
В США придумали, как продлить срок годности молока с 13 до 40 дней, используя советскую технологию. Как пишет Quartz, новый способ стал одним из самых значимых прорывов в процессе пастеризации за последние десятилетия. Пока новшество применяется только в Пуэрто-Рико, но вскоре планируется представить новый продукт на рынках Американских Виргинских островов, Сен-Мартена и Доминиканской республики.
«Благодаря идее, возникшей в Советском Союзе и усовершенствованной в Университете Пердью, молочная промышленность теперь имеет доступ к технологиям, которые помогают сохранить вкус свежего молока, увеличивая его срок хранения в четыре раза», — цитирует спецкор НСН публикацию Quartz.
Суть технологии заключается в том, что в процессе пастеризации молока помимо нагревания жидкость подвергается давлению. Это позволяет более эффективно убивать бактерии, некоторые из которых опасны для употребления человека, а за счет других молоко быстрее скисает.
Ранее врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в эфире НСН рассказала, как молоко воздействует на мужчин и женщин.
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