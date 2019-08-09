В США начали делать молоко по советским технологиям

В США придумали, как продлить срок годности молока с 13 до 40 дней, используя советскую технологию. Как пишет Quartz, новый способ стал одним из самых значимых прорывов в процессе пастеризации за последние десятилетия. Пока новшество применяется только в Пуэрто-Рико, но вскоре планируется представить новый продукт на рынках Американских Виргинских островов, Сен-Мартена и Доминиканской республики.

«Благодаря идее, возникшей в Советском Союзе и усовершенствованной в Университете Пердью, молочная промышленность теперь имеет доступ к технологиям, которые помогают сохранить вкус свежего молока, увеличивая его срок хранения в четыре раза», — цитирует спецкор НСН публикацию Quartz.