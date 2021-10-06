В США на учениях сбросили макет ядерной бомбы
В США во время учений был сброшен макет ядерной бомбы. Об этом сообщило издание The Drive. Сообщается, что это случилось на полигоне Тонопа в Неваде. Две бомбы B61-12 с разных высот сбросили истребители-бомбардировщики F-35A.
Была испытана модификация новой бомбы из серии B61 с инерциальной навигационной системой и новым хвостовым оперением. Детали учений засекречены. Результаты будут оценивать в Министерстве обороны и Министерстве энергетики США. Как пишут авторы статьи, специалистам предстоит подтвердить соответствие B61-12 и F-35A требованиям безопасности.
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