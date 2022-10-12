СМИ: США отстают от России в создании гиперзвукового оружия

США отстают от России и КНР в создании гиперзвукового оружия. Об этом сообщает The Washington Times, ссылаясь на доклад Конгресса.

Также существуют проблемы с отслеживанием целей. Геостационарным спутниковым радарам в несколько раз труднее обнаружить гиперзвуковые цели, летящие со скоростью около 6000 километров в час, чем обычные баллистические ракеты, которые движутся по более предсказуемым траекториям, отмечает издание.

"Существующие наземные и космические системы не справляются с выявлением и отслеживанием российских гиперзвуковых ракет вплоть до поздних стадий полета - даже при том, что Пентагон разрабатывает новые ПРО по ускоренной программе", - пишут журналисты.







