СМИ: США отстают от России в создании гиперзвукового оружия
США отстают от России и КНР в создании гиперзвукового оружия. Об этом сообщает The Washington Times, ссылаясь на доклад Конгресса.
Также существуют проблемы с отслеживанием целей. Геостационарным спутниковым радарам в несколько раз труднее обнаружить гиперзвуковые цели, летящие со скоростью около 6000 километров в час, чем обычные баллистические ракеты, которые движутся по более предсказуемым траекториям, отмечает издание.
"Существующие наземные и космические системы не справляются с выявлением и отслеживанием российских гиперзвуковых ракет вплоть до поздних стадий полета - даже при том, что Пентагон разрабатывает новые ПРО по ускоренной программе", - пишут журналисты.
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