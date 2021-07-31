В США изучают меры по введению принудительной вакцинации

Власти США изучают возможность введения в стране принудительной вакцинации от коронавируса. Об этом заявила глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) Рошель Валенски в эфире телеканала Fox News.

Валенски отметила, что администрация президента США Джо Байдена изучает опрос введения обязательной вакцинации на федеральном уровне.

«В целом я выступаю за более широкую вакцинацию. Помимо того, что мы изучаем эти меры, мне добавить нечего», — сообщила глава ЦКПЗ.

Позже Валенски пояснила в Twitter, что речь шла о вакцинации «на уровне частных компаний и отдельных элементов федерального правительства», и обязательной вакцинации на национальном уровне не будет.

