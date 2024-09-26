В США из-за Зеленского начали расследование против администрации Байдена
В США началось расследование по поводу посещения украинским лидером Владимиром Зеленским штата Пенсильвания, сообщает Ura.ru со ссылкой на Комитет по надзору нижней Палаты Конгресса.
Расследование инициировано в отношении администрации президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, которая использовала средства налогоплательщиков для визита Зеленского в Пенсильванию для участия в предвыборной кампании.
Ранее спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон призывал Зеленского уволить посла в США Оксану Маркарову, которая организовала финансируемый американскими налогоплательщиками визит в «колеблющийся» штат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru